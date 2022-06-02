Кулеба: Для разблокирования портов нужны гарантии, что Россия не нападёт на Одессу

Под военной компонентой разблокирования украинских портов подразумевается гарантирование того, что РФ не воспользуется доступом к Одессе и не нападёт на город с моря.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью во время телемарафона, сообщает Укринформ.

«Когда мы говорим о военной компоненте, речь не идёт о разблокировании портов. Речь идёт о военном гарантировании того, что Россия не воспользуется разблокированным доступом в Одессу для того, чтобы просто напасть на Одессу с моря. И именно для этого нам нужно военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции», — сказал он.

Кулеба отметил, что в идеале этот компонент мог бы пройти под эгидой ООН. Чтобы когда коридор заработает, он не только был безопасным, но и Украина чувствовала себя уверенно, что «российские корабли не рискнут проскочить и напасть на Одессу с моря».

Министр также акцентировал внимание на том, как на проблему с экспортом накладывается российская пропаганда: «вот мы готовы хоть завтра, но пусть Украина откроется, и Россия обещает, что её военные корабли будут гарантировать безопасность этого прохода». Глава МИД назвал это манипуляцией, подчеркнув, что в принципе никто в ООН или из партнёров Украины на неё не ведётся.

«Ищем такое сбалансированное решение, которое и экспорт запустит, и при этом гарантирует безопасность страны. Это ключевое. Мы не можем согласиться закрыть на всё глаза и всё разблокировать, потому что России доверять нельзя», — отметил Кулеба.

Как сообщала Одесса News, Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину инициировать в ООН резолюцию о снятии российской блокады Одесского порта, чтобы позволить экспорт украинских зерновых, которые там заблокированы.

Еврокомиссия организовала для Украины так называемые «линии солидарности» для ускоренной транспортировки зерна на территорию ЕС железнодорожным и автомобильным транспортом, но транспортных мощностей не хватает, чтобы быстро перевезти находящиеся в Украине более 20 млн тонн зерна.

В настоящее время ведутся переговоры о возможности разблокирования украинских портов для вывоза зерна и предотвращения продовольственной опасности в наиболее уязвимых регионах мира. При этом одной из опций является вовлечение в операцию иностранных военных для создания безопасного выхода украинских судов из российской морской блокады.

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