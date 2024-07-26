Евросоюз отправил Украине первые €1,5 млрд доходов от замороженных активов России

Европейский союз 26 июля выделил Украине первый транш в размере €1,5 млрд из доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет издание ГОРДОН.

Эти деньги хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг (CSD) и предоставлены международному депозитарию Euroclear в качестве первого взноса 23 июля.

Теперь деньги будут направлены через Европейский фонд мира в Украинский фонд (Ukraine Facility) для поддержки военного потенциала Украины, а также восстановления страны.

В пресс-службе отметили, что так называемые чрезвычайные доходы, полученные от замороженных в ЕС российских активов, не принадлежат РФ. 21 мая 2024 года Совет Евросоюза принял ряд правовых актов, позволяющих использовать эту прибыль в пользу Украины. Теперь ЕС начинает отправлять в Украину эти средства.

«Нет лучшего символа или применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни», – прокомментировала передачу средств глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель уточнил, что эти средства пойдут на покупку приоритетной военной техники (противовоздушной обороны, боеприпасов для артиллерии), а также на закупки для украинской оборонной промышленности.

«Мы не только оказываем военную поддержку Украине, но и производим в Украине, способствуя её устойчивости в борьбе с агрессивной войной России», – цитирует его пресс-служба.

Для справки. На Западе заморозили примерно $300 млрд активов Центробанка РФ. Считается, что примерно $190 млрд из них – в Бельгии, где расположен депозитарий Euroclear. Нет точной информации, сколько российских активов заморожено в каждой стране. По информации президента Европейского центробанка Кристин Лагард, например, в США — 6 млрд дол.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Запада передать Украине все замороженные активы страны-агрессора, подчёркивая, что это историческая возможность «заставить государство-террорист заплатить за свой террор».

13 июня премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что лидеры G7 договорились о передаче Украине50 млрд дол. США за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Одесса News информировала, что Украина в июле 2024 года получила транш в $2,2 млрд от Международного валютного фонда в рамках механизма расширенного кредитования (EFF).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy