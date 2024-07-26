Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома Саки в оккупированном Крыму

Подразделения ракетных войск ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому Саки во временно оккупированном Крыму.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил это 26 июля в Telegram.

«Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности, акватории Чёрного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории», – говорится в сообщении.

Информацию о последствиях удара ещё уточняют, отметили в Генштабе.

«Важно отметить, что аэродром прикрывали «современные» российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ», – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что совместная работа всех составляющих сил обороны будет продолжаться и дальше.

Одесса News информировала, что 23 июля 2024 года украинские беспилотники атаковали паром в черноморском порту Кавказ.

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