В Чёрном море военные ВСУ подбили российский корабль

В Чёрном море военные Вооружённых сил Украины подбили российский корабль.

Об этом сообщил в Telegram спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Русский корабль, пошел нах…й. У врага потери, наши молодцы… Мы будем уничтожать врага. Минус один вражеский корабль», – сказал он.

В ВМС ВСУ подтвердили, что «7 марта 2022 года подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины, защищающие Одесщину поразили вражеский корабль. Враг снова отступил».

О каком именно корабле идёт речь, пока не сообщается.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области в результате ракетного удара российских войск затонул патрульный катер «Славянск» ВМС Украины.

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