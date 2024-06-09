На рассвете 9 июня в одесском небе уничтожена вражеская ракета

Утром 9 июня, предварительно, крылатая ракета была уничтожена в пределах Одесского района.

По сообщению в Telegram Воздушных Сил ВСУ в 00.26 была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. ВС ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.

Аналогичное предупреждение было и в 04.52. А в 5 утра военные сообщили о ракетной опасности для Одесской области.

Одесса News информировала, что в ночь на 7 июня 2024 года в результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. В Одесской области также было сбито 7 вражеских «шахедов» мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, в том числе боевую работу выполняли подразделения «Одесщина» Украинской добровольческой армии.

Фото иллюстративное

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