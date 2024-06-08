Одесский театр музкомедии приглашает на рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

Одно из самых известных произведений в мире, ставшее шедевром и легендой мировой музыки — «Иисус Христос — суперзвезда» представляет 15 июня Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Зрителей ждёт настоящий шедевр мировой музыки. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» создана Эндрю Ллойдом Уэббером (музыка) и Тимом Райсом (слова) и впервые была презентована на Бродвее в 1971 году, с тех пор покорив самые большие сцены 17 стран мира.

И теперь погрузиться в мир легендарной музыкальной постановки может и одесская публика.

Приходите к 17.00.

Длительность — 1 час 45 минут.

Билеты можно приобрести здесь. Их стоимость от 200 гривен.

Адрес театра: ул. Пантелеймоновская, 3.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy