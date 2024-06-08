Украина и Франция подписали 4 важных документа

7 июня в Париже после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Франции Эммануэля Макрона представители правительств двух стран подписали четыре документа.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, в частности, что Украина и Франция заключили Грантовое соглашение о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики страны. Документ подписали первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурное. В документе говорится о привлечении грантовых средств правительства Франции на сумму 200 млн. евро для реконструкции и восстановления критически важной инфраструктуры Украины, из них 60 млн. евро – в поддержку энергетического сектора.

Юлия Свириденко и Стефан Сежурне также подписали Соглашение по созданию и деятельности представительства Группы AFD в Украине и, в частности, деятельности Французского агентства по развитию, Обществу содействия и участию в экономическом сотрудничестве (PROPARCO) и организации Expertise France. Агентство будет оказывать финансовую и техническую поддержку украинским предприятиям. Речь идёт, в частности, о займах, грантах или гарантиях.

Президент Эммануэль Макрон также анонсировал, что Франция отправит в Украину 20 технических экспертов, которые будут работать при ключевых министерствах.

Кроме того, страны обменялись письмами о возобновлении действия Соглашения между правительствами Франции и Украины о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии. Срок действия этого документа истёк четыре года назад, поэтому его продлили ещё на 20 лет. Соглашение создаёт правовые условия для сотрудничества в области обслуживания атомных объектов.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр вооружённых сил Французской Республики Себастьен Лекорню подписали заявление о намерениях по сотрудничеству в оборонной промышленности. В нём говорится об определении возможностей для сотрудничества между оборонной промышленностью Украины и Франции в области вооружений, военного оборудования, боеприпасов по развитию возможностей по производству, обслуживанию и ремонту военного оборудования.

Одесса News информировала, что 6 июня Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли во Францию для участия в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии. 7 июня в рамках своего визита Владимир Зеленский выступил перед депутатами Национального собрания Франции.

Фото: ОПУ

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