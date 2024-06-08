В Одессе открыли для отдыха пляж «Калетон»

В Одессе постепенно открываются зоны для купания и оздоровления.

Первая открытая зона с 8 июня – пляж «Калетон», — сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» приказ о доступе людей к морю. Список будет дополняться (по мере прохождения проверок)», — проинформировал глава ООГА.

По его словам, «рассчитываем открыть около 20 пляжей в Одессе и районе, а также одной лагуны в Измаильском районе».

Олег Кипер напомнил, что «во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов — пребывание людей у ​​моря запрещено».

Одесса News информировала, что угроза вражеских ракетных обстрелов одесского региона остаётся большой, поэтому фактор безопасности является важнейшим при принятии решения об открытии пляжа.

Фото: ООГА

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy