Руководство Госпогранслужбы проверило украино-молдавский участок границы

В рамках рабочей поездки первый заместитель Председателя Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Никифоренко проверил порядок охраны и обороны украино-молдавского участка государственной границы, мероприятия по инженерному обустройству.

По информации Госпогранслужбы, генерал-майор заслушал доклады об обстановке, правилах проезда транзитного участка автомобильной дороги Одессы-Рени и его специфике.

Отмечается также, что руководитель Госпогранслужбы проверил готовность сил и средств к действиям при обострении обстановки на Приднестровском сегменте, пообщался с представителями местных органов власти по поводу развития пограничной инфраструктуры и поблагодарил за помощь.

Как сообщала Одесса News, пограничники Подольского отряда совместно с представителями Управления миграционной полиции Главного управления Нацполиции в Одесской области разоблачили в апреле 2023 года схему переправки в Молдову граждан призывного возраста.

Фото: Госпогранслужба

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