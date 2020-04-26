Предупреждали, что калкана ловить нельзя, в Одесской области не послушались

В Одесской области правоохранители обнаружили рыбаков, которые якобы для научных целей выловили 350 кг калкана.

Как сообщает Госпогранслужба, шестеро рыбаков на двух лодках в акватории Чёрного моря, недалеко от села Лебедевка, что в Татарбунарском районе Одесской области, выловили 350 кг калкана черноморского. Напомним, что черноморский калкан — ценная промысловая рыба, одна из крупнейших камбал, обитающих в бассейне Чёрного моря.



Во время проверки мужчины показали правоохранителям разрешительные документы и сообщили, что вылавливают рыбу, вроде бы, для научных целей. Однако, как оказалось, что в документах «рыбаков-учёных» содержатся многочисленные нарушения.



По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст.249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» пограничники направили сообщение в компетентные правоохранительные органы.

Сумма нанесённого ущерба государству ориентировочно составляет 400 тысяч гривен.



Как сообщала Одесса News, запрет на промышленный и любительский лов камбалы (глоссы) установлен с 15 февраля по 30 апреля 2020 года в Одесской области.

Фото и видео: Госпогранслужба