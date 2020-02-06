В Одесской области запретили ловить камбалу

Запрет на промышленный и любительский лов камбалы (глоссы) установлен с 15 февраля по 30 апреля 2020 года в Одесской области.

Об этом сообщили в Управлении Госагентства рыбного хозяйства в Одесской области.

Отмечается, что запрет действует в Шаболатском (Будацком) лимане, участке Сухого лимана, в пределах Овидиопольского района и в предустьевом пространстве Дуная (от Старостамбульского устья до Белгородского канала включительно и на 10 км вглубь Чёрного моря).

Вылов остановлен в связи с началом массового нереста камбалы (глоссы).

Вылов камбалы (глоссы) во время нерестового запрета является нарушением рыбоохранного законодательства по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Кроме того, за одну незаконно выловленную особь этого вида рыб начисляются убытки в размере 850 грн.

Управление Госрыбагентства в Одесской области призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные нормы.

Кстати. Глосса — один из двух видов речных камбал. Другие названия: речная камбала балтийская и речная камбала черноморская. Имеет овальную форму и глаза с правой стороны. Левоглазые случаются очень редко. Обычно 25-30 см длиной, иногда достигают 50-60 см. Половая зрелость наступает на третьем году жизни. Нерест камбалы происходит в холодное время года — с февраля по апрель, на глубине 25-40 метров. Выпущенная икра, перед метаморфозом, опускается на дно водоёма. Мальки, вылупившиеся из икринок, в течение нескольких месяцев остаются у поверхности, где питаются мелкими планктонными организмами.