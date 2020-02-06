Из-за непогоды в Одесской области без света остаются 137 населённых пунктов

Вследствие осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены более 600 населенных пунктов в 13 областях, в т.ч.137 в Одесской области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

“В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены более 600 населённых пунктов в 13 областях, а именно: Одесская – 137, Днепропетровская – 120, Херсонская – 87, Николаевская – 59, Кировоградская – 57, Донецкая – 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская – 26, Запорожская – 19, Черновицкая – 19, Черкасская – 8, Житомирская — 4 и Закарпатская – 3”, — говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега 6 февраля с 3 час. 30 мин. временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

В минувшую ночь в Одессе выпало 18,9 мм осадков. Несмотря на это, по состоянию на 8:00 утра на дорогах Одессы коммунальными службами обеспечен нормальный уровень проезда. Посыпку автодорог специалисты КП «Городские дороги» начали ещё в полночь, а в три часа утра на специально разработанные маршруты вышли автоколонны спецтехники, которые обеспечили расчистку коммуникаций. В результате ураганного ночного ветра оказались поваленными 48 деревьев, 40 из которых уже убраны специалистами КП «Горзелентрест» и жилкоммунсервисов, 8 упавших деревьев ещё убирают. Также зафиксированы многочисленные обрывы контактных линий, которые восстанавливают сотрудники КП «Одесгорсвет». Для обеспечения комфортного передвижения по тротуарам на улицах работают дворники всех жилкоммунсервисов. Также активно проводится расчистка остановочных комплексов. В настоящее время в Одессе работают все трамвайные и троллейбусные маршруты КП «Одесгорэлектротранс».

Сегодня, 6 февраля, ожидается дальнейшее ухудшение погоды: понижение температуры ночью 2-7°С мороза, мокрый снег, днём осадки, гололёд, видимость при осадках 200-500 м. Ветер северный, 17-22 м/с, ночью местами порывы, 25-27 м/с.

В связи с этим одесская мэрия обращается к жителям города с настоятельной просьбой максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте на улицы Одессы, не парковать автомобили на проезжей части — это затруднит работу снегоуборочной техники.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Как сообщала Одесса News, из-за осложнения погодных условий по состоянию на утро 5 февраля в Одесской области без электроснабжения остались 24 населённых пункта.

Фото: «Одесса»