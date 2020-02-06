В Еврейском Центре Beit-Grand знают, кто кому в Одессе любовник

Спектакль «Приятного аппетита или Кто кому любовник?» 14 февраля приглашает посмотреть Еврейский Центр Beit-Grand в Одессе.
Спектакль проводится в рамках Дня Cвятого Валентина.
Почему стоит пойти на этот спектакль?
Во-первых, чтобы восхититься игрой талантливых актёров современности.
Во-вторых, в который раз от души посмеяться над насущными проблемами.
В третьих, узнать в героях истории своих знакомых или даже самого себя.
«Приятного аппетита или кто кому любовник» — КОМЕДИЯ по-французски с одесским привкусом.
В загородном доме, принадлежащем счастливой семейной паре, собираются друзья этой пары на дружеский ужин. В ходе его подготовки выясняется, что пара — не такая уж счастливая, и друзья — не такие уж и друзья. Остаётся выяснить, кто кому любовник, и что с этим делать.
Вполне жизненная, но очень весёлая история о тех самых непростых отношениях мужчины и женщины.
Будет ли Хеппи-энд? Приходите – увидите!
Автор сценической версии и режиссёр — Олег Шевчук, композитор — Андрей Беседа, хореограф — Татьяна Стогул.
В ролях: Надежда Сальникова, Ольга Саяпина, Анна Моргунова, Олег Шевчук, Егор Карельский, Валентин Сальников.
Начало в 19 часов.
Цена билетов 220 — 300 гривен.
Их можно купить здесь.