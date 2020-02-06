В Еврейском Центре Beit-Grand знают, кто кому в Одессе любовник

Спектакль «Приятного аппетита или Кто кому любовник?» 14 февраля приглашает посмотреть Еврейский Центр Beit-Grand в Одессе.

Спектакль проводится в рамках Дня Cвятого Валентина.

Почему стоит пойти на этот спектакль?

Во-первых, чтобы восхититься игрой талантливых актёров современности.

Во-вторых, в который раз от души посмеяться над насущными проблемами.

В третьих, узнать в героях истории своих знакомых или даже самого себя.

«Приятного аппетита или кто кому любовник» — КОМЕДИЯ по-французски с одесским привкусом.

В загородном доме, принадлежащем счастливой семейной паре, собираются друзья этой пары на дружеский ужин. В ходе его подготовки выясняется, что пара — не такая уж счастливая, и друзья — не такие уж и друзья. Остаётся выяснить, кто кому любовник, и что с этим делать.

Вполне жизненная, но очень весёлая история о тех самых непростых отношениях мужчины и женщины.

Будет ли Хеппи-энд? Приходите – увидите!

Автор сценической версии и режиссёр — Олег Шевчук, композитор — Андрей Беседа, хореограф — Татьяна Стогул.

В ролях: Надежда Сальникова, Ольга Саяпина, Анна Моргунова, Олег Шевчук, Егор Карельский, Валентин Сальников.

Начало в 19 часов.

Цена билетов 220 — 300 гривен.

Их можно купить здесь.