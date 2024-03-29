Куда пойти в Одессе на последних мартовских выходных

30-31 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

30 марта одесский Украинский театр приглашает на яркий спектакль-мюзикл «Обречённые танцевать». Чрезвычайно колоритны образы персонажей, искусно воплощённые талантливыми актёрами. Зажигательные танцы, песенные номера и фантастическое сопровождение живого оркестра. Стоимость билетов от 80 гривен. Приходите к 16 часам. Адрес: ул. Пастера, 15.

30 марта в Международном культурном центре «UNION» LELY45 представит свой новый альбом — «Чёрный лебедь». Каждое выступление LELY45 – это яркое событие для фанатов артистки, многие из которых ни дня не могут провести без её песен. А когда речь идет о концертной презентации нового альбома, песни из которого не только стали полномасштабными хитами, но и поселились в душах тысяч людей, интерес к событию особенный. Приходите к 19 часам. Стоимость билетов от 600 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

31 марта Одесская областная филармония приглашает на особый концерт классической музыки при свечах. Это будет незабываемый вечер магии и изысканности. Приходите к 19 часам и наслаждайтесь потрясающей атмосферой, которую создадут виртуозные музыканты при свете сотен свечей. Стоимость билетов от 390 гривен.

31 марта Одесский театр оперы и балета приглашает зрителей на концерт органной музыки. Вас ожидает встреча с западноевропейской и отечественной классикой. Партия органа – лауреат международных конкурсов Ольга Ефремова. Будут звучать шедевры мировой классики композиторов Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Маттиаса Векмана, Иоганна Готлиба Вальтера и других. Стоимость билетов от 100 до 550 гривен. Приходите к 16 часам.

До 1 апреля в Одесском музее личных коллекций им. А.В. Блещунова экспонируется выставка известного украинского художника-графика, живописца, иллюстратора, мастера офорта и экслибриса Геннадия Гармидера. Выставка открыта в выставочном пространстве музея «Квартира №6» (Польская, 19, вход со двора) с 11.00 до 17.00. Тел. для справок: (048) 763 03 86.

Для любителей острых ощущений — квест дом «Техасская резня» — игра в жанре детектива, где участники должны, чтобы выбраться живыми, разгадать все загадки и открыть все запертые двери. Ограничения 12+. Стоимость от 1200 грн. Подробности здесь.

До 5 апреля в Арт-пространстве Универсального читального зала выставка «Мир&Символ» одесского художника, графика, живописца, иллюстратора Константина Скопцова. Адрес: ул. Екатерининская, 67.

До 8 апреля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. В. Блещунова выставка «Драм – боль и память Мариуполя». Событие приурочено ко второй годовщине трагедии Мариупольского драматического театра, которая произошла 16 марта 2022 года, и Международному дню театра, который ежегодно отмечается в Украине 27 марта. Адрес: ул. Польская, 19.

До 10 апреля одесские маринисты устроили выставку живописи «Весна» во Всеукраинском центре болгарской культуры. Время работы: 10:00 — 18:00. Адрес: переулок Вице-адмирала Жукова, 9.

До 14 апреля в Одесском цирке новая программа «Мечты сбываются». Вместе с главными героями зрители попадут в волшебный мир детских мечтаний и смогут насладиться настоящим мастерством цирковых номеров. Весь вечер на манеже будет весёлый клоун. Приходите в выходные дни к 16 часам и вы убедитесь, что мечты сбываются! Детям до 5 лет без предоставления отдельного места вход бесплатный. Стоимость билетов от 150 до 400 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

До 14 апреля выставка работ студентов и преподавателей художественно-графического факультета Южноукраинского национального педагогического университета, посвящённая 60-летию Худграфа, в Международном культурном центре UNION. Абсолютный рекорд: более 150 авторов, более 300 работ представлены в одном помещении, где экспозиция занимает три этажа. Галерея работает со вторника по воскресенье с 13 до 21 часа. Адрес: ул. Троицкая, 43.

До 20 апреля одесситам и гостям города покажут неизвестные работы украинской художницы Светланы Юсим, чью ретроспективную выставку «Hidden Gems» открыли в Музее западного и восточного искусства. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

Уютных, мирных выходных!

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