Количество пострадавших от атаки на Одессу 29 марта возросло до 5

Мэр Одессы Геннадий Труханов уточнил, что от атаки врага 29 марта пострадало 5 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Одесский городской голова отметил, что Силы обороны сбили обе направленные на город ракеты, но от падения обломков пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице. Парнишка сейчас находится в детской клинической больнице.

Также сообщается, что повреждено одно из городских социальных учреждений. Подопечные и персонал находились в укрытии, поэтому не было пострадавших. Выбито несколько окон.

«Ещё раз напоминаю о важности нахождения в укрытии во время тревог и пребывания подальше от окон!», — резюмировал мэр.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате падения обломков ракет повреждения также получили жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, станция техобслуживания и автотранспорт.

Одесса News информировала, что по Одессе из акватории Чёрного моря днём 29 марта враг направил две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Фото: Силы обороны юга Украины, Одесская облпрокуратура

Видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy