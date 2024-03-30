Ночью 30 марта над Одесской областью сбито два барражирующих снаряда

Этой ночью под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Украины, в том числе Одесской области.

По сообщению в Facebook Командования Воздушными Силами ВСУ, враг ударил по Донецкой области 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БпЛА «Shahed-136/131», девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской (1), Одесской (2), Днепропетровской (4) и Полтавской (2) областей.

«Попадания не допущены, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы», — говорится в сообщении командования ВС ВСУ.

Одесса News информировала, что от обломков двух вражеских ракет, запущенных днём 29 марта в сторону Одессы, пострадало 5 человек, получили повреждения одно из городских социальных учреждений, жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, станция техобслуживания и автотранспорт.

Инфографика: ВС ВСУ/Facebook

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