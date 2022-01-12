Россия начала учения у границ с Украиной на следующий день после переговоров с США

11 января российские военные начали учения на общевойсковых полигонах, расположенных в регионах близ украинской границы.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.

Отмечается, что учения начались в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

«Основной упор тактических учений будет заключаться в выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, в организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника и в оборудовании опорных пунктов», – говорится в сообщении.

Всего в учениях будет задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2.

Кстати. Сообщение об учениях появилось на следующий день после переговоров США и России в Женеве по требованиям Москвы относительно «гарантий безопасности». Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часа без учёта перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года военный флот Российской Федерации выполнил пробный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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