Россия испытала гиперзвуковую ракету с фрегата в Белом море

Военный флот Российской Федерации выполнил пробный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Об этом заявило на своей странице в Facebook Министерстве обороны России.

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишени, находившейся на удалении более 400 километров.

По данным объективного контроля полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Стрельба с борта фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» признана успешной, цель поражена, — подчеркнули в оборонном ведомстве.

«К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота. Предыдущая испытательная стрельба по морской мишенной позиции была успешно выполнена экипажем данного фрегата две недели назад», — резюмируется в сообщении.

Кстати. США днями успешно провели повторные испытания первой ступени ракетного двигателя для нового гиперзвукового оружия, предназначенного как для сухопутных, так и для морских сил. Китай недавно испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерный заряд.

Как сообщала Одесса News, 30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, что вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

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