На прошлой неделе на свет появились 185 маленьких одесситов

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 185 новорожденных, в числе которых три пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Убедительное численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки – на свет появились 108 юных одесситок и 77 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число новорожденных на прошедшей неделе увидели свет в городском родильном доме №7 – 48 младенцев.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

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