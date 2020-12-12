В Одесской области новый численный рекорд заболеваний коронавирусом за сутки — 1357

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 1 357 человек, больше всего из Одессы и Черноморска.

Сообщается, что на сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания 57 071 (у 34 067 женщин и 23 004 мужчин).

За сутки заболел 41 ребёнок и 11 медработников. Всего заболевших 3 017 детей и 2 004 медика.

Летальность на сегодняшний день составила по региону 782 человек: Одесса — 370 (+14 за сутки), г. Балта — 4, г.Б.Днестровский — 34 (+1), Измаил — 40 (+1), Подольск — 1, Теплодар -1, Черноморск — 25, Южный — 13 (+1), районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 1, Березовский — 11 (+1), Б.Днестровский — 22, Беляевский — 33 (+2), Болградский — 25, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 22 (+2), Килийский — 4, Кодымский — 8, Лиманский — 21, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 17 (+1), Окнянский — 2, Подольский — 23, Ренийский — 5, Раздельнянский — 16, Савранский — 4, Саратский — 20, Тарутинский — 11, Татарбунарский — 8, Ширяевский — 5.

Выздоровели — 24 591 человек: Одесса — 13 406, г.Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 345, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 483, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 155, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 177).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 12 декабря:

Одесса — 25 986 (дети — 1 286, медработники — 589)

— 25 986 (дети — 1 286, медработники — 589) г.Балта — 583 (дети — 11, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 1 011 (дети — 36, медработники — 49)

Измаил — 3 217 (дети — 131, медработники — 127)

— 3 217 (дети — 131, медработники — 127) Подольск — 125 (дети — 7, медработники — 95)

Теплодар — 223 (дети — 13, медработники — 3)

Черноморск — 1 963 (дети — 148, медработники — 47)

Южный — 1 650 (дети — 58, медработники — 14)

Ананьевский район — 305 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 077 (дети — 45, медработники — 62)

Балтский — 335 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 904 (дети — 86, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 495 (дети — 22, медработники — 22)

Беляевский — 2 409 (дети — 167, медработники — 115)

— 2 409 (дети — 167, медработники — 115) Болградский — 2 023 (дети — 122, медработники — 104)

В.Михайловский — 376 (дети — 28, медработники — 25)

Захаровский — 272 (дети — 13, медработники — 8)

Ивановский — 603 (дети — 38, медработники — 38)

Измаильский — 1 236 (дети — 86, медработники — 43)

Килийский — 806 (дети — 39, медработники — 34)

Кодымский — 384 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 241 (дети — 138, медработники — 85)

Любашевский — 515 (дети — 23, медработники — 36)

Николаевский — 306 (дети — 30, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 122 (дети — 142, медработники — 61)

Окнянский — 461 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 726 (дети — 107, медработники — 68)

Раздельнянский — 836 (дети — 31, медработники — 39)

Ренийский — 556 (дети — 24, медработники — 48)

Савранский — 423 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 765 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 645 (дети — 37, медработники — 31)

Татарбунарский — 743 (дети — 33, медработники — 56)

Ширяевский – 325 (медработники – 12).

Сообщается также, что всего в Одесской области проведено 276 312 исследований на СОVID-19 методом ПЦР (за сутки 2 955). Количество ИФА – 122 116, из которых 896 за сутки.

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 874 новых случая заболевания коронавирусом.