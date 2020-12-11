COVID-19 в Одесской области: за сутки 874 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, подтверждённых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано у 874 человек, больше всего из Одессы, Измаила и Черноморска.

Сообщается, что на сегодняшний день в Одесской области официально зарегистрированных случаев заболевания 55 714 (у 33 315 женщин и 22 399 мужчин).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 758 человек: Одесса — 356 г. Б.Днестровский — 33, Измаил — 39, Подольск — 1, Теплодар -1, Черноморск — 29, Южный — 11, районы — Ананьевский — 5, Арцизский — 14, Балтский — 5, Березовский — 10, Б.Днестровский — 23, Беляевский — 31, Болградский — 25, Великомихайловский — 3, Захаровский — 1, Ивановский — 6, Измаильский — 21, Килийский — 4, Кодымский — 8, Лиманский — 21, Любашевский — 2, Николаевский — 5, Овидиопольский — 16, Окнянский — 2, Подольский — 23, Ренийский — 6, Раздельнянский — 16, Савранский — 4, Саратский — 20, Тарутинский — 11, Татарбунарский — 9, Ширяевский — 5.

Выздоровели — 24 400 человек: Одесса — 13 215, г.Балта — 167, г.Б.-Днестровский — 582, Измаил — 647, Подольск — 47, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 635, районы — Ананьевский — 58, Арцизский — 755, Балтский — 15, Березовский — 487, Б.Днестровский — 51, Беляевский — 969, Болградский — 1 345, Великомихайловский — 103, Захаровский — 72, Ивановский — 385, Измаильский — 216, Килийский — 267, Кодымский — 11, Лиманский — 877, Любашевский — 35, Николаевский — 172, Овидиопольский — 483, Окнянский — 167, Подольский — 486, Ренийский — 155, Раздельнянский — 111, Савранский — 40, Саратский — 712, Тарутинский — 412, Татарбунарский — 470, Ширяевский — 177).

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 11 декабря:

Одесса — 24 953 (дети — 1 259, медработники — 587)

— 24 953 (дети — 1 259, медработники — 587) г.Балта — 577 (дети — 11, медработники — 27)

г.Белгород-Днестровский — 991 (дети — 36, медработники — 49)

Измаил — 3 203 (дети — 131, медработники — 127)

(дети — 131, медработники — 127) Подольск — 125 (дети -7, медработники — 95

Теплодар — 219 (дети — 12, медработники — 3)

Черноморск — 1 922 (дети — 146, медработники — 47)

Южный — 1 040 (дети — 58, медработники — 14)

Ананьевский район — 305 (дети — 21, медработники — 41)

Арцизский — 1 075 (дети — 45, медработники — 62)

Балтский — 333 (дети — 6, медработники — 12)

Березовский — 878 (дети — 81, медработники — 33)

Б.-Днестровский — 484 (дети — 22, медработники — 22)

Беляевский — 2 291 (дети — 167, медработники — 111)

— 2 291 (дети — 167, медработники — 111) Болградский — 2 019 (дети — 122, медработники — 104)

В.Михайловский — 376 (дети — 28, медработники — 25)

Захаровский — 272 (дети — 13, медработники — 8)

Ивановский — 585 (дети — 38, медработники — 38)

Измаильский — 1 221 (дети — 84, медработники — 43)

Килийский — 805 (дети — 39, медработники — 34)

Кодымский — 375 (дети — 18, медработники — 20)

Лиманский — 2 225 (дети — 137, медработники — 85)

Любашевский — 510 (дети — 23, медработники — 36)

Николаевский — 294 (дети — 27, медработники — 18)

Овидиопольский — 2 092 (дети — 142, медработники — 61)

Окнянский — 459 (дети — 9, медработники — 6)

Подольский — 1 705 (дети — 107, медработники — 68)

Раздельнянский — 774 (дети — 29, медработники — 35)

Ренийский — 555 (дети — 24, медработники — 48)

Савранский — 423 (дети — 13, медработники — 8)

Саратский — 765 (дети — 49, медработники — 27)

Тарутинский — 645 (дети — 37, медработники — 31)

Татарбунарский — 743 (дети — 33, медработники — 56)

Ширяевский – 320 (медработники – 12).

Как сообщала Одесса News, в предыдущие сутки в Одесской области было зафиксировано 717 новых случаев заболевания коронавирусом.