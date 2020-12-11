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До 12 декабря у некоторых жителей Одессы не будет тепла

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В связи с ремонтом теплотрассы в ряде домов Одессы с 10 по 12 декабря временно отключено отопление.

Об этом сообщает КП “Теплоснабжение города Одессы”.

Отмечается, что тепло отключено в связи с ремонтом магистральной теплотрассы по адресу ул. Гимназическая, 10. Всего временно ограничено централизованное теплоснабжение 44 жилых домов, 7 медицинских и 7 детских учебных заведений по таким адресам:

  • Привокзальный пер. 2
  • Итальянский б-р, 1/1, 6, 8, 11
  • ул. Пантелеймоновская, 13,17,56,17а, 6,15, 8,19
  • ул. Пироговская, 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27б, 29
  • ул. Канатная, 83, 89, 91, 92, 95
  • Привокзальная пл. 2
  • Штабной пер. 4
  • Катаева пер. 6, 8
  • ул. Мариинская, 2, 8, 10
  • ул. Б. Арнаутская, 1, 2а, 7а, 9 (СШ №101), 13, 15, 17, 19, 33, 35, 37
  • ул. Семинарская, 18/20, 26, 28
  • Мукачевский пер. 4, 4а
  • ул. Отрадная, 9, 10
  • ул. Уютная, 12
  • ул. М. Арнаутская, 2, 34, 51
  • ул. Осипова, 45
  • 3-й Куликовский пер., 3, 3а, 4
  • Лермонтовский пер., 4, 6, 9
  • Канатный пер. 3, 3а
  • ул. Ришельевская, 73
  • ул. В. Черновола, 4, 5а, 7а
  • ул. Старосенная пл. 33
  • Лейтенанта Шмидта, 19.

КП “Теплоснабжение города Одессы” сообщает, что централизованное отопление заработает с 10:00 12 декабря.

Фото: Одесса News/Андрей Токаренко

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