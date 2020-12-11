До 12 декабря у некоторых жителей Одессы не будет тепла

В связи с ремонтом теплотрассы в ряде домов Одессы с 10 по 12 декабря временно отключено отопление.
Об этом сообщает КП “Теплоснабжение города Одессы”.
Отмечается, что тепло отключено в связи с ремонтом магистральной теплотрассы по адресу ул. Гимназическая, 10. Всего временно ограничено централизованное теплоснабжение 44 жилых домов, 7 медицинских и 7 детских учебных заведений по таким адресам:
- Привокзальный пер. 2
- Итальянский б-р, 1/1, 6, 8, 11
- ул. Пантелеймоновская, 13,17,56,17а, 6,15, 8,19
- ул. Пироговская, 2, 6, 17, 25 (СШ №16), 27, 27б, 29
- ул. Канатная, 83, 89, 91, 92, 95
- Привокзальная пл. 2
- Штабной пер. 4
- Катаева пер. 6, 8
- ул. Мариинская, 2, 8, 10
- ул. Б. Арнаутская, 1, 2а, 7а, 9 (СШ №101), 13, 15, 17, 19, 33, 35, 37
- ул. Семинарская, 18/20, 26, 28
- Мукачевский пер. 4, 4а
- ул. Отрадная, 9, 10
- ул. Уютная, 12
- ул. М. Арнаутская, 2, 34, 51
- ул. Осипова, 45
- 3-й Куликовский пер., 3, 3а, 4
- Лермонтовский пер., 4, 6, 9
- Канатный пер. 3, 3а
- ул. Ришельевская, 73
- ул. В. Черновола, 4, 5а, 7а
- ул. Старосенная пл. 33
- Лейтенанта Шмидта, 19.
КП “Теплоснабжение города Одессы” сообщает, что централизованное отопление заработает с 10:00 12 декабря.
Фото: Одесса News/Андрей Токаренко