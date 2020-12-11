Британские учёные: Воспалённые глаза — симптом COVID-19

Учёные из Университета «Англия Раскин» (ARU) устновили, что одним из значимых симптомов раннего COVID-19 являются воспалённые глаза.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на исследование, опубликованное журналом «BMJ Open Ophthalmology».

Исследователи провели опрос среди пациентов с подтверждённым коровирусом и составили перечень ранних симптомов заболевания. Среди 83 участников опроса 90% лиц отметили усталость, 76% — лихорадку, 70% — потерю обоняния и вкуса, 66% — сухой кашель.

В то же время 81% лиц указали, что на ранней стадии COVID-19 они имели проблемы с глазами. У 18% опрошенных была светобоязнь или повышенная светочувствительность, у 17% — зуд в глазах, а у 16% — боль в глазах. Большинство участников сообщила, что они имели эти симптомы около двух недель.

В то же время ни один из опрошенных не говорил о слизистых выделениях или резях в глазах, которые являются характерными признаками бактериальных инфекций.

По мнению учёных, нужно чётко отличать конъюнктивит от симптомов коронавирусной инфекции, а боль в глазах признать значимым симптомом раннего проявления COVID-19.

Исследователи отмечают, что изучение этого проявления важно также потому, что оно указывает на ещё один возможный путь проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в организм и позволяет лучше отследить пути его распространения.

Тем временем, по данным Worldometer, на утро 11 декабря всего в мире зарегистрировано 7 ,720 814 заболевших (+1 420 205 за сутки), 1 588 444 умерших (+11 470) и 49,148,96648 053 025 избавившихся от болезни (+1 095 941).

Лидируют по количеству заболевших США, Индия, Бразилия (на 17-м месте — Украина).

Как сообщала Одесса News, учёные из Университета Северной Каролины (США) перечислили продукты, которые могут снижать активность ферментов коронавируса.