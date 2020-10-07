За сутки в Одесской области от коронавируса скончались 9 человек, заболели — 316

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 316 человек, в том числе у 12-ти детей и 11 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 15 328 (9 005 женщин, 6 323 мужчины), в том числе:

дети — 1 072 (г. Одесса — 387, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 71, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 31, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 60, Окнянский — 2, Подольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 7)

— 1 072 (г. Одесса — 387, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 71, Черноморск — 23, Теплодар — 5, Южный — 10, Ананьевский — 9, районы Арцизский — 19, Балтский — 6, Березовский — 31, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 83, Болградский — 81, Великомихайловский — 6, Ивановский — 13, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 38, Николаевский — 4, Овидиопольский — 60, Окнянский — 2, Подольский — 49, Ренийский — 1, Раздельнянский — 13, Савранский — 2, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 7) медработники — 950 (Одесса — 348, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 48, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 2, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 24, Балтский — 26, Березовский — 17, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 40, Болградский — 62, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 11, Измаильский — 15, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 31, Любашевский — 4, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 99, Ренийский — 2, Раздельнянский — 6, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 35, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 236 человек (+9 за сутки): Одесса — 105, Белгород-Днестровский — 8, Измаил — 18, Черноморск — 9, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 11, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 6, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 4, Саратский — 6, Тарутинский — 4 (+1+), Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 5 456 пациентов: Одесса — 2 722, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 241, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 674, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 125, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 251, Подольский — 334, Окнянский — 6, Любашевский — 4, Николаевский — 15, Овидиопольский — 105, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 6 октября:

Одесса — 6 588 (дети — 387, медработники — 348)

— 6 588 (дети — 387, медработники — 348) г.Белгород-Днестровский — 302 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 890 (дети — 71, медработники — 48);

— 890 (дети — 71, медработники — 48); Черноморск — 394 (дети — 23, медработники — 12);

Теплодар — 51 (дети — 5, медработники — 1);

Южный — 141 (дети — 10, медработники — 2);

Ананьевский — 120 (дети — 9, медработники — 18);

Арцизский — 258 (дети — 19, медработники — 24);

Балтский — 215 (дети — 6, медработники — 26);

Березовский -297 (дети — 31, медработники — 17);

Б.-Днестровский район — 243 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 821 (дети — 83, медработники — 40)

Болградский район — 1 091 (дети — 81, медработники — 62)

— 1 091 (дети — 81, медработники — 62) В.Михайловский — 56 (дети — 6, медработники — 4);

Захаровский — 25 (медработники — 1);

Ивановский — 178 (дети — 13, медработники — 11);

Измаильский — 409 (дети — 29, медработники -15)

Килийский — 140 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 77 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 438 (дети — 38, медработники — 31);

Любашевский — 61 (медработники — 4);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 712 (дети — 60, медработники — 28);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 681 (дети — 49, медработники — 99);

Ренийский — 38 (дети — 1, медработники — 2);

Раздельнянский — 140 (дети — 13, медработники — 6);

Савранский — 56 (дети — 2, медработники — 6);

Саратский — 298 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 287 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 196 (дети — 7, медработники — 35)

Ширяевский — 41 (медработники — 2).

В Одесском лабораторном центре за истекшие сутки было сделано 708 тестов, но 1 088 проб ещё в очереди на исследование. Количество проведенных ИФА-тестов – 69 589 (за сутки 1 044).

Как сообщала Одесса News, в Украине по состоянию на 7 октября лабораторно подтверждено 239 337 случаев COVID-19, из них за сутки — 4 753. Зафиксированы 77 летальных случаев.