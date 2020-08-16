COVID-19 в Одесской области: за сутки 93 заболевших, 1 — умер

На утро 16 августа в Одесской области зафиксировано 4 964 случая заболевания коронавирусной инфекцией — COVID-19.

Такие цифры приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО Украины.

Общее количество заболевших за сутки составляет 93 человека.

Количество летальных случаев за истекшие сутки — 1 человек, а с начала пандемии — 80.

Выздоровели 1 536 пациентов, 27 из которых за последние сутки.

Продолжают болеть в одесском регионе 3 348 человек.

Как сообщала Одесса News, в Украине на утро 16 августа насчитывалось 91 356 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 637 и умерли 24 человека.