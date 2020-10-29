COVID-19 в Одесской области: за сутки 423 новых больных

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 423 человек, в том числе у 18 детей и 9 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 23 628 (14 070 женщин, 9 558 мужчин), в том числе:

дети — 1 498 (г. Одесса — 537, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 81, Теплодар — 7, Черноморск — 32, Южный — 17, районы Ананьевский — 13, Арцизский — 23, Балтский — 11, Березовский — 70, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 108, Болградский — 86, Великомихайловский — 14, Захаровский — 2, Ивановский — 25, Измаильский — 35, Килийский — 20, Кодымский — 11, Лиманский — 50, Любашевский — 11, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 80, Ренийский — 3, Раздельнянский — 14, Савранский — 11, Саратский — 45, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28)

– 2).

— 1 498 (г. Одесса — 537, г. Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 81, Теплодар — 7, Черноморск — 32, Южный — 17, районы Ананьевский — 13, Арцизский — 23, Балтский — 11, Березовский — 70, Белгород-Днестровский — 16, Беляевский — 108, Болградский — 86, Великомихайловский — 14, Захаровский — 2, Ивановский — 25, Измаильский — 35, Килийский — 20, Кодымский — 11, Лиманский — 50, Любашевский — 11, Николаевский — 7, Овидиопольский — 87, Окнянский — 2, Подольский — 80, Ренийский — 3, Раздельнянский — 14, Савранский — 11, Саратский — 45, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 28) – 2). медработники — 1 203 (Одесса — 439, Белгород-Днестровский — 28, Измаил — 64, Черноморск — 13, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 26, Арцизский — 32, Балтский — 34, Березовский — 28, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 58, Болградский — 71, Великомихайловский — 6, Захаровский — 1, Ивановский — 25, Измаильский — 26, Килийский — 27, Кодымский — 5, Лиманский — 43, Любашевский — 6, Николаевский — 1, Овидиопольский — 36, Окнянский — 2, Подольский — 104, Ренийский — 3, Раздельнянский — 8, Савранский — 8, Саратский — 22, Тарутинский — 19, Татарбунарский — 44, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 359 человек: Одесса — 160, Белгород-Днестровский — 12, Измаил — 22, Черноморск — 13, Южный — 2, районы Ананьевский — 4, Арцизский — 6, Балтский — 3, Березовский — 4, Белгород-Днестровский — 12, Беляевский — 19, Болградский — 14, Ивановский — 2, Измаильский — 13, Килийский — 1, Кодымский — 2, Лиманский — 10, Любашевский — 1, Подольский — 16, Николаевский — 1, Овидиопольский — 8, Ренийский — 4, Раздельнянский — 8, Саратский — 11, Тарутинский — 6, Татарбунарский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 10 599 пациентов: Одесса — 6 129, Белгород-Днестровский — 52, Измаил — 454, Черноморск — 67, Теплодар — 9, Южный — 198, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 69, Балтский — 182, Березовский — 99, Белгород-Днестровский — 51, Беляевский — 322, Болградский — 777, Великомихайловский — 18, Захаровский — 6, Ивановский — 293, Измаильский — 215, Килийский — 32, Кодымский — 11, Лиманский — 433, Подольский — 445, Окнянский — 14, Любашевский — 15, Николаевский — 37, Овидиопольский — 220, Раздельнянский — 77, Ренийский — 10, Савранский — 40, Саратский — 111 Тарутинский — 59, Татарбунарский — 81, Ширяевский — 14.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 28 октября:

Одесса — 9 617 (дети — 537, медработники — 439)

— 9 617 (дети — 537, медработники — 439) г.Белгород-Днестровский — 394 (дети — 28, медработники — 28)

Измаил — 1 361 (дети — 81, медработники — 64)

— 1 361 (дети — 81, медработники — 64) Черноморск — 655 (дети — 32, медработники — 13)

Теплодар — 100 (дети — 7, медработники — 1)

Южный — 263 (дети — 17, медработники — 4)

Ананьевский — 185 (дети — 13, медработники — 26)

Арцизский — 410 (дети — 23, медработники — 32)

Балтский — 416 (дети — 11, медработники — 34)

Березовский — 597 (дети — 70, медработники — 29)

Б.-Днестровский район — 314 (дети — 16, медработники — 15)

Беляевский — 1 210 (дети — 108, медработники — 58)

Болградский район — 1 271 (дети — 86, медработники — 71)

— 1 271 (дети — 86, медработники — 71) В.Михайловский — 122 (дети — 14, медработники — 6)

Захаровский — 86 (дети — 2, медработники — 1)

Ивановский — 331 (дети — 25, медработники — 25)

Измаильский — 556 (дети — 35, медработники — 26)

Килийский — 214 (дети — 20, медработники — 28)

Кодымский — 124 (дети — 11, медработники — 5)

Лиманский — 769 (дети — 50, медработники — 43)

Любашевский — 177 (дети — 11, медработники — 6)

Николаевский — 83 (дети — 7, медработники — 1)

Овидиопольский — 1 221 (дети — 87, медработники — 36)

Окнянский — 90 (дети — 2, медработники — 2)

Подольский — 1091 (дети — 80, медработники — 104)

Ренийский — 103 (дети — 3, медработники — 3)

Раздельнянский — 267 (дети — 14, медработники — 8)

Савранский — 202 (дети — 11, медработники — 8)

Саратский — 484 (дети — 45, медработники — 22)

Тарутинский — 348 (дети — 24, медработники — 19)

Татарбунарский — 484 (дети — 28, медработники — 44)

Ширяевский — 83 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, по заявлению Всемирной организации здоровья, ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно тяжёлым периодом в процессе преодоления пандемии коронавируса.