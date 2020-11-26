ВОЗ: COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное

Вирус COVID-19 мог передаться человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь сумела приспособиться.

Об этом заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс во время онлайн выступления, трансляция которого проходила на странице ВОЗ в Твиттере.

По словам Конингса, передача вируса непосредственно от летучей мыши к человеку «возможна, однако маловероятна».

Согласно более реалистичным сценариям, COVID-19 «перескочил» от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, «где у него была возможность к ним адаптироваться», и только потом перешёл на человека.

Эксперт отметил, что когда учёные смогут найти ту версию вируса, которая ещё не адаптировалась к человеку, «это поможет им понять, какие изменения в вирусе важны при заражении людей, что позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства».

Как сказал Конингс, сейчас специалисты проводят исследования с различными животными «с целью выявления их склонности к заражению коронавирусом».

По данным Worldometer, на утро 26 ноября всего в мире зарегистрировано 60 782 574 заболевших, 1 427 895 умерших и 42 081 917 избавившихся от болезни.

Как сообщала Одесса News, министр продовольствия и сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен заявил, что уходит с должности после скандала с массовым уничтожением норок из-за обнаруженного на фермах мутировавшего коронавируса.