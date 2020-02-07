В Одесском порту медики проверяют экипажи заходящих судов

В Одесском морпорту оборудовали карантинные причалы, где специалисты санитарно-карантинного отдела осуществляют температурный скрининг каждого члена экипажа.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

«В условиях угрозы распространения коронавируса 2019-nCoV врачи-эпидемиологи санитарно-карантинного отдела в Одесском порту уже провели медицинский (санитарный) осмотр членов экипажа на 25 морских судах, осуществляющих международные перевозки», говорится в сообщении.

На днях, в частности, «к причалу №42 в Хлебной гавани пришвартовался контейнеровоз под флагом Гонконга. Судно прибыло в Одессу после захода в порты Китая. Сразу после швартовки на контейнеровозе был проведён медицинский (санитарный) осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры, в соответствии с приказом Минздрава №185.

Из 25 проверенных судов пять прибыли из Китая.

С конца января сотрудники санитарно-карантинных отделов Государственного учреждения «Лабораторный центр Минздрава Украины» на водном транспорте поднимаются на борт практически всех судов, заходящих в Одесский порт, независимо от того, из какого региона они прибыли.

Как сообщала Одесса News, в ГП «АМПУ» издано распоряжение, согласно которому на суда, которые перед этим заходили в порты вблизи Китая, или где присутствовали представители этой страны, врач санитарно-эпидемиологической станции поднимается первым.



Если на судне есть больные, регламентирует действия медиков документ, то судно «ставится на рейд. После этого агент отправляет на борт судна катер с врачом. После медицинского осмотра принимается решение о заходе судна в порт и/или его постановки на определённую карантинную стоянку и о временном месте изоляции выявленных больных».

Фото: Администрация Одесского морского порта