Зачем Министру иностранных дел Украины 5 квартир

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в 2019 году заработал 2 млн 72 тыс. 520 грн. и задекларировал 5 квартир в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации чиновника на сайте НАПК.

В частности, заработная плата Пристайко составляла 690 тыс. 067 грн, а компенсационные выплаты за работу за границей в Миссии Украины при НАТО — 1 млн 382 тыс. 453 грн. Жена министра в прошлом году получила 336 тыс. грн дохода за сдачу имущества в аренду.

На банковских счетах Пристайко вместе с женой хранит 204 тыс. 966 грн и 7 тыс. 384 евро, а наличными — 42 984 евро и 170 тыс. грн.

Глава МИДа также указал в декларации 5 квартир в Киеве. Одной из них площадью 33,5 кв. м Пристайко владеет совместно с сыном Владимиром, ещё одной площадью 72,6 кв. м — вместе с женой и сыном Андреем. Владелицей трёх квартир площадью 77,9 кв.м, 54 кв.м и 96,3 кв.м, а также ещё одной недостроенной квартиры в столице площадью 86,9 указана жена министра.

Пристайко также владеет автомобилем марки BMW модели X1 выпуска 2017 года.

Кстати. Вадим Пристайко был назначен на должность министра иностранных дел Украины 29 августа 2019 года. Перед тем он с мая по август работал заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, а до этого с сентября 2017 года возглавлял Миссию Украины при НАТО.

Как сообщала Одесса News, зарплата Пристайко в декабре 2019 года составила 234 тысячи гривен.