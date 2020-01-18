Президент дал шанс правительству Гончарука и поставил несколько условий

17 января Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел обращение Алексея Гончарука об отставке с должности Премьер-министра и решил дать шанс правительству при условии выполнения ряда задач.

Об этом он заявил на встрече с Премьер-министром Алексеем Гончаруком, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Президент, обращаясь к Гончаруку.

Владимир Зеленский отметил важность укрепления правительства путём проведения кадровых изменений.

«У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств согласно их профессиональным данным», — сказал Глава государства.

На встрече было отмечено, что правительство должно представить Президенту новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учётом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьёзные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты не могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику — можно будет поднимать эти заработные платы», — подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придётся прощаться.

«Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», — заявил Президент.

Также Зеленский поставил задачу Гончаруку урегулировать ситуацию с премиями топ-менеджеров НАК «Нафтогаз Украины» за получение компенсации от ОАО «Газпром», — говорится в сообщении.

По словам Зеленского должностные лица «Нафтогаза» должны не только быть прагматичными менеджерами, но и оставаться людьми, найти выход из этой ситуации, которая беспокоит общество.

«Если они не услышат вас, тогда они услышат людей, юристов. Или будет полностью перезагружен НАК «Нафтогаз». И мы с вами должны разработать стратегию, как это тогда сделать», — отметил Президент.

Президент считает необходимым переформатировать ряд центральных органов исполнительной власти с целью разделения функций.

«У нас было объединение некоторых министерств. В начале это было правильное решение, потому что у нас профессиональный, кадровый голод и небольшой бюджет. Мне кажется, время показало, что некоторые министерства должны быть разделены», — подчеркнул Зеленский.

В этом контексте он упомянул, в частности, Министерство экономики, к которому «наверное, есть вопросы, потому что оно занимается всем — и сельским хозяйством». По мнению Президента, здесь необходим «новый концепт и новый подход».

«Может быть, это касается Министерства культуры и Министерства ветеранов, … и я хочу тоже увидеть от вас эти предложения», — сказал Глава государства.

Премьер-министр Украины поблагодарил Президента за доверие и согласился с предложенными изменениями, которые необходимо провести в ближайшее время.

«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи », — сказал Алексей Гончарук.

Премьер пообещал до 4 февраля подготовить промежуточный отчёт о деятельности Кабмина и представить его парламенту.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком. Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком і поставив перед урядом низку невідкладних завдань. Зокрема, було обговорено оптимізацію роботи Кабміну, питання нарахування справедливих зарплат міністрам і топ-менеджерам держкомпаній, звільнення очільників міністерств, які не досягли реальних результатів, а також налагодження діалогу з парламентом.«Зараз не той час, щоб розхитувати державу економічно й політично», – наголосив Президент під час розмови. Gepostet von Офіс Президента України am Freitag, 17. Januar 2020

Как сообщала Одесса News, Премьер-министр Алексей Гончарук 17 января заявил о своей отставке.

Фото: Пресс-служба ОП