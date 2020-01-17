Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я пришёл на должность — выполнять программу Президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал его Президенту с правом внесения в парламент», — написал Гончарук.

Глава правительства добавил, что Президент Украины — человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие, и он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды.

Также Гончарук объяснил своё решение тем, что в последние дни украинцы стали свидетелями событий, которые разворачиваются вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве: «Их содержание искусственно создаёт впечатление, будто я и моя команда — не уважаем Президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это неправда».

Гончарук также подчеркнул, что в его команде только порядочные люди, а за несколько месяцев работы — сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями.

«Именно поэтому я не прекращу повторять этот тезис: на топ-уровне в правительстве коррупции нет. Если какие-то проявления и остались на нижних уровнях, то только потому, что мы ещё не успели до них добраться. К сожалению, за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями. Главное, что останавливаться мы не имеем права и не будем! Как бы этого не хотели наши оппоненты, привыкшие жить в тени. Поэтому они используют каждую возможность, чтобы уничтожить веру людей во власть», — добавил Гончарук.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что за последние 4 месяца команда Президента много работала над тем, чтобы страна изменилась, и уже за этот короткий промежуток времени многое удалось.

Среди достижений Гончарук назвал: подготовку газотранспортной системы к переходу на европейские правила, что позволило подписать новый транзитный договор и снизить платёжку за отопление для большинства украинцев до 30%; перезагрузку топ-руководства органов государственной власти; успешные переговоры с Международным валютным фондом и достигли договорённостей о соглашении на рабочем уровне.

«Всё это позволило Украине значительно улучшить свои позиции в международных рейтингах и в два раза уменьшить стоимость гривневых заимствований. С 18% до 9%. Но самое главное — мы подготовили серьёзный фундамент для развития страны в 20-м году», — добавил Гончарук.

Как сообщала Одесса News, в сервисе YouTube появились аудиозаписи закрытого совещания у премьер-министра Украины Алексея Гончарука.