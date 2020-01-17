Одесский порт посетила делегация европейских деловых кругов

Одесский морской порт с ознакомительным визитом посетила делегация европейских деловых кругов.

Об этом сообщает Администрация порта.

Делегацию европейских бизнесменов возглавил Мартин Гильеромо Рамирес (Martin Guillermo Ramires) — генеральный секретарь Ассоциации европейских приграничных регионов.

С возможностями Одесского порта по перевалке экспортно-импортных грузов, планами развития предприятия в свете реализации проектов государственно-частного партнёрства познакомили зарубежных бизнесменов начальник Одесского филиала ГП «Администрация морских портов Украины» Руслан Сахаутдинов, его заместитель Денис Карпов и вице-президент компании ГП «КТО» Светлана Яровая.

«Мы сейчас активно изучаем опыт европейских стран, где развита инфраструктура и наработаны современные подходы в плане экологии, сохранения автомобильных дорог, развития комбинированных перевозок в сообщении «река-море», — отметил Сахаутдинов. — На примере работы Одесского порта могу констатировать значительный рост прибытия грузов на терминалы по внутренним водным путям. Но темпы этого роста ещё не достаточны. И как раз кооперация и координация усилий предприятий морской отрасли, бизнеса, общественных организаций, в том числе международных институтов трансграничного сотрудничества могли бы значительно ускорить развитие таких перевозок. Пространство для совместной работы здесь большое».

Мартин Гильеромо Рамирес, в свою очередь, поблагодарил руководство администрации порта за возможность посетить крупнейший контейнерный терминал Украины и за содержательную дискуссию за круглым столом.

Стороны выразили взаимные ожидания о налаживании сотрудничества.

Как сообщала Одесса News, в 2019 году Одесский порт и AB KLAIPEDOS NAFTA договорились об обмене информацией в области проектирования, строительства и эксплуатации LNG-терминалов.

Фото: Администрация Одесского морского порта