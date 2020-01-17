В украинскую армию вновь будут призывать юношей с 18 лет

Президент Владимир Зеленский 16 января подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу в 2020 году юношей, которым исполнилось 18 лет.

Соответствующий указ №13/2020 опубликован на сайте Президента.

Документом, в частности, установлено, что призыву на срочную военную службу подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Президент поручил Кабинету Министров определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объёмы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кстати. В Украине с 2015 года указами пятого Президента Петра Порошенко был увеличен возраст призыва на срочную военную службу с 18 до 20 лет.

Офис президента Украины 16 января заявил, что призывной возраст согласуется с требованиями Закона Украины «О воинской обязанности».

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году», которым возраст призыва согласуется с требованиями Закона «О воинской обязанности и военной службе», — говорится в сообщении.

При этом в ОП добавили, что «военнослужащие срочной службы не направляются для прохождения службы в район проведения операции Объединённых сил и проходят службу исключительно на мирной территории Украины. В то же время, согласно статье 20 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», на военную службу по контракту принимаются граждане в возрасте от 18 лет. Военнослужащие военной службы по контракту принимают участие в боевых действиях».

Таким образом, отмечают в Офисе Президента, этим указом возраст лиц, призываемых на срочную военную службу, уравнивается с возрастом лиц, принимаемых на военную службу по контракту, в соответствии с законодательством.

В своём комментарии к Указу министр обороны Украины Андрей Загороднюк сказал, что призыв на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей будет проходить только по их желанию. Принудительного призыва юношей в возрасте до 20 лет не будет.

«Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних юношей не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооружённых Сил Украины», — заявил министр.

Также он добавил, что Минобороны получает «немало обращений и пожеланий по возможности проходить срочную службу именно с 18 лет. Аргументация — рациональное планирование молодым человеком своих дальнейших шагов в обучении, трудоустройстве и личной жизни».

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет — по их собственному желанию. «Никто из ребят до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет», — подтвердил руководитель оборонного ведомства.