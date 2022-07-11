Жителей Херсонской области призывают выехать: ВСУ идут

В Херсонском областном совете снова призвали жителей оккупированных районов как можно скорее уехать или, если такой возможности нет, подготовить укрытие, потому что ВСУ вскоре будут освобождать регион.

Об этом заявил в эфире телемарафона 9 июля первый зампредседателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает «Бабель».

Он осознаёт, что выехать из Херсонской области сейчас тяжело и не у всех есть такая возможность, но это необходимо.

«Тем, кто никак не может это сделать, нужно готовиться к тому, что понадобится снова укрытие, снова необходимо подготовить запас воды, определённый запас пищи, чтобы пережить наступление наших войск. Мы понимаем, что наши ребята будут работать максимально аккуратно, хирургически, чтобы сохранить каждую жизнь, но война есть война», – сказал Соболевский.

Он отметил, что в последнее время у ВСУ всё больше успехов на этом направлении.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук также призвала жителей оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться «всеми возможными способами», даже через Крым или Россию: позже власти «найдут возможность помочь людям вернуться».

«Надо искать возможность уехать, потому что наши Вооружённые силы будут деоккупировать. Это будут огромные бои. Я не хочу никого пугать, все и так все понимают», – сказала Верещук.

Как информирует представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров, по итогам воскресенья, в Херсонской области, держа контроль на суше, с применением авиации – парой штурмовиков – нанесён удар по скоплению противника. Поражены командно-наблюдательный пункт артиллерийской бригады врага и контрольно-командный пункт росгвардии.

За прошедшие сутки на юге Украины подтверждённые потери противника составляют: 38 военнослужащих, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы «Мста-Б», переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники. Уничтожены 2 склада боеприпасов в Херсонской области.

Отмечается, что в штормовом Чёрном море уменьшилось количество больших десантных кораблей до 2-х, однако 2 ракетных корабля продолжают морской караул с 16 «Калибрами» на борту.

Как сообщала Одесса News, Министр обороны Украины Алексей Резников назвал три возможных сценария завершения войны, начатой РФ против Украины.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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