Одесса News с 11 июля выходит и на украинском языке

С сегодняшнего дня, 11 июля, издание Одесса News выходит также и в украинской версии.

Украиноязычная версия Одесса News будет иметь тот же объём информации, что и русскоязычная.

Для справки. 16 июля 2022 года вступают в силу часть вторая и шестая статьи 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регламентируют использование государственного языка в сети Интернет.

Как сообщала Одесса News, супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена подчеркнула, что «никто не вправе диктовать, на каком языке выражать свою любовь к родине».

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