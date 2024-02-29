Администрация Telegram отказывается «идти на контакт» с украинскими властями

Администрация Telegram сейчас отказывается блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду.

Об этом в комментарии LIGA.net 28 февраля заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин. Он не исключил блокирование мессенджера в Украине.

«Всё зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую вроде бы представляет господин Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. В таких условиях, конечно, логично выглядит блокирование этой соцсети», – сказал Юрчишин, комментируя возможность запрета деятельности Telegram в Украине.

Что касается вероятных угроз национальной безопасности от мессенджера, нардеп считает более показательными в этом вопросе позиции секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Алексея Данилова и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Юрчишин подчеркнул, что если эти должностные лица считают Telegram вредным, а СБУ имеет целый перечень каналов, распространяющих российскую пропаганду, то не может быть других вариантов, кроме «блокирования этих каналов администраторами сети или блокирование сети».

28 февраля комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова провёл круглый стол, посвящённый журналистским стандартам и этике в условиях войны, на котором, обсуждали, в том числе, и ситуацию с Telegram. В частности, представители экспертной организации Internews Ukraine считают, что Telegram – «враждебная платформа», «огромная опасность не только свободе слова, но и национальной безопасности и безопасности людей».

Для справки. Telegram – многоплатформенный зашифрованный мессенджер, появившийся в 2013 году. Его запустил россиянин Павел Дуров, который до того основал ныне запрещённую в Украине соцсеть «ВКонтакте». В Минкульте сообщали в апреле 2023 года, что размышляют над «регулированием Telegram.

По данным опроса USAID-Internews, Telegram оставался основной соцсетью для общения и потребления новостей в Украине в прошлом году.

В декабре Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Telegram активизировали создание фейковых каналов бригад и батальонов сил обороны Украины.

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