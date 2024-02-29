Ещё 4 «уклониста» попали в расставленные одесскими пограничниками «капканы»

Передвижение нарушителей вблизи приднестровского сегмента украинско-молдовской границы было зафиксировано фотоловушками и дроном охранников госграницы Подольского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Благодаря оперативности действий пограничников, группу лиц задержали недалеко от села Новосемёновка Подольского района Одесской области.

Как выяснилось, шестеро мужчин призывного возраста намеревались незаконно попасть в Молдову. Для этого они воспользовались помощью «админа» Telegram-канала, обещавшего за 3200 долларов США с каждого беспроблемный проход в соседнюю страну.

На правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года священник Одесской епархии УПЦ пытался переправить за границу мужчину призывного возраста, используя несовершеннолетнего и катафалк.

Фото: Госпогранслужба

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