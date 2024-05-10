СБУ заблокировала одесский Теlegram-канал, который помогал уклонистам

Киберспециалисты СБУ заблокировали Telegram-канал, препятствовавший мобилизации граждан призывного возраста в Одесской области. Ресурс «информировал» о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в регионе.

Как сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области, участники канала «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов.

«Сведения о «локации» пребывания работников ТЦК публиковались в онлайн режиме благодаря информаторам среди местных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативных мероприятий киберспециалисты СБУ установили личность администратора канала. Ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооружённых сил Украины в особый период и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Служба безопасности напомнила, что за такие действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет тюрьмы.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении в пособничестве государству-агрессору одесскому бизнесмену Руслану Тарпану.

Фото: УСБУ в Одесской области

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