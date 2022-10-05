СБУ задержала корректировщиц огня в Одесской и Донецкой областях

Служба безопасности Украины разоблачила двух российских агентов в Одесской и Донецкой областях, которые разведывали размещение и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге и востоке страны.

Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ 5 октября.

У одной задержанной изъята топографическая карта и схема с координатами временного расположения подразделения ВСУ в Одесской области. Именно по нему оккупанты планировали осуществить массированный ракетный удар, говорится в сообщении.

Отмечается, что женщину задержали при попытке очередной передачи данных.

Ещё одну коррректировщицу вражеского огня задержали в Покровском районе Донецкой области. Она пыталась передать оккупантам закрытую информацию о дислокации и количестве личного состава одного из подразделений ВСУ. Контрразведчики СБУ установили, что она была завербована российскими спецслужбами в августе этого года. Задания ей давал участник террористической организации «ДНР».

Следователи СБУ сообщили обеим задержанным о подозрении за совершённые ими преступления. Одной из них уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области перед судом предстанет житель Одессы, агент российской ФСБ под псевдонимом «Профессор».

Фото: СБУ

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