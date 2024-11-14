Генштаб: Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины

Информация об оккупации населённого пункта Ильинка и о якобы нахождении российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы. Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что населённый пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, «но наши подразделения крепко держат позиции».

Ранее украинский сервис DeepState, сотрудничающий с Министерством обороны Украины, сообщил, что колонна бронетехники армии страны-агрессора России 13 ноября прорвалась в Купянск Харьковской области.

Одесса News информировала, что с 19.00 13 ноября противник атаковал Украину 59 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из района Курска РФ, сбит 21 БпЛА.

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