В бою за Украину погиб житель Одесской области Марк Соловьёв, светлая ему память

Во время наступательных действий по освобождению оккупированной территории погиб военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады Марк Соловьёв из Одесской области.

Об этом сообщает Белгород-Днестровская райгосадминистрация в Facebook.

19 октября Мологовская громада провожала в последний путь бойца, погибшего 17 июня 2023 года возле населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области.

Одесса News сообщала, что 30 декабря Одесса простилась с Александром Даниловым, сотрудником коммунального учреждения «Муниципальная стража», бойцом Национальной гвардии Украины, героически погибшим вблизи села Работино (Запорожская область).

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА

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