В новогоднюю ночь силы ПВО на юге сбили 51 БпЛА типа «Shahed-131/136»

В течение 11 часов продолжалась мощная массированная дроновая атака юга Украины в новогоднюю ночь. Стартовали дроны-камикадзе под вечер, а боевая работа закончилась около 4 утра 1 января.

В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БпЛА типа «Shahed-131/136»: 28- в Одесской области, 14 – на Николаевщине, 5 – в Винницкой области, 2 — на Днепропетровщине, по одному на Херсонщине и Кировоградщине.

Очевидным приоритетом врага остаётся припортовая инфраструктура Одесщины, большое количество дронов было направлено с моря в прибрежную зону. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который был оперативно укрощён. Люди не пострадали.

Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Один человек погиб – 15 летний-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, ещё четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно.

Одесса News информировала, что в Одессе работают оперативные штабы, где оказывается помощь людям, чьё жильё пострадало из-за ночных атак.

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