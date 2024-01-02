В Одессе развёрнуты штабы для оказания помощи людям, пострадавшим от атак врага

В Одессе работают оперативные штабы, где оказывается помощь людям, чьё жильё пострадало из-за ночных атак.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Так, в Пересыпском районе штабы работают по адресам: ул. Семёна Палия, 105,107,109; ул. Заболотного, 54. Они будут работать в ближайшие дни.

Кроме того, жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:30 до 17:00 или по телефонам: (048) 755-72-79, (048) 750-43-50.

В Приморском районе оперативный штаб развёрнут по адресу: ул. Канатная, 134 (здание Приморской районной администрации). Жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией с 8:30 до 17:00 или по телефону: (048)-705-75-24 (048)-705-75-25.

В Хаджибейском районе штаб продолжает работать по адресу: ул. Средняя, 24. Жители повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова, 22 с 08:30 до 17:00 или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Также ведутся работы по оперативному восстановлению газо- и теплоснабжения.

«Работаем на местах со вчерашнего дня. Окна уже закрывают плёнкой. Принимаем заявки на получение помощи из городского бюджета – это где-то три недели» — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, отметив, что город также поможет жителям поврежденных домов собрать пакет документов для получения компенсации по государственной программе.

«Это длительная процедура, нужно собрать множество документов. В частности, городское БТИ бесплатно предоставляет клиентам, которые подаются на еВідновлення, услуги по изготовлению техпаспорта и соответствующей справки. Также, чтобы ускорить процедуру предоставления госпомощи, при необходимости, будет проведено внеочередное заседание Исполкома», – сообщил городской голова.

Одесса News информировала, что враг обрушил десятки дронов на головы мирных жителей Одесской области в новогоднюю ночь. Один погиб, 9 ранены.

Фото и видео: «Одесса»

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