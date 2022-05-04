Минута молчания: светлая память погибшим в борьбе за Украину

Каждый день этой ужасной войны уносит всё больше жизней наших защитников и мирных граждан. Каждый день недобрые известия получают матери и жёны по всей Украине.

220 детей погибли в Украине с начала войны, по данным Офиса Генпрокуратуры на утро 4 мая.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) на 29 апреля зафиксировало 2899 случаев гибели гражданского населения Украины в результате российского вторжения.

Потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

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