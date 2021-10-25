В роддомовское «окно жизни» подбросили трёхнедельную одесситку

В одесский роддом подбросили трёхнедельную девочку.

Об этом сообщает ТАЙМЕР со ссылкой на пресс-службу Одесского городского совета.

«Новорожденного ребёнка нашли в «Окне жизни» роддома №7 на улице Космонавтов вечером 22 октября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с ребёнком также нашли записку, в которой сказано, что девочку зовут Виктория, а родилась она 6 октября.

По предварительной информации, ребёнок вполне здоров, однако насколько, это установит обследование, на которое отправили девочку.



Кстати. «Окна жизни», или «бэби-боксы» работают в Одессе с 2012 года и предназначены для матерей, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах. Абсолютно анонимно они могут оставить малыша для того, чтобы у ребёнка был шанс выжить.

«Окна жизни» устроены достаточно удобно. Решившая лишиться своего ребёнка женщина открывает это окошечко и кладёт его туда. Во время открытия звучит сигнал тревоги. Закрывает окошко – сигнал тревоги проходит. Звуки слышит пост медсестры, которая приглашает врача, задействует юридических лиц, оказывает необходимую помощь оставленному младенцу.

Мать ребёнка, по существующим правилам, не будет преследоваться правоохранительными органами.

В Одессе установлены городскими властями несколько «окон жизни»:: в Суворовском районе — в детской городской клинической больнице №3, в Киевском районе — в родильном доме №7, а также в роддомах №1, 4 и 5. В Одесской области «окно жизни» работает в Раздельной.

Одесса News сообщала, что в «окне жизни» роддома №7 в июне 2020 года оставлен новорожденный мальчик.

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