В Одессе почти 3,5 тысячи детей получают помощь на хлеб

В Одессе дети из социально незащищенных семей получают муниципальную помощь на хлеб.

Как сообщает официальный сайт города, в сентябре 2020 года адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий получили 3 444 ребёнка Одессы.

На эти цели из бюджета города направлено 293,3 тысячи гривен.

Помощь от города получают дети, которые являются подопечными коммунальных учреждений «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)» районов города Одессы, а именно:

— дети с инвалидностью до 18 лет;

— дети-сироты;

— дети, находящиеся под опекой или попечительством;

— дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет.

Всего в 2020 году на адресную ежемесячную муниципальную помощь на приобретение хлебобулочных изделий в бюджете города Одессы предусмотрено 3 702,6 тыс. грн.

Кстати. Адресная ежемесячная муниципальная помощь на приобретение хлебобулочных изделий предоставляется в рамках Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищённым слоям населения города Одессы на 2018-2020 гг., утверждённой решением Одесского городского совета от 14.12.2017 года № 2742-VII (с изменениями).

Как сообщала Одесса News, Кабмин поддержал законопроект Министерства социальной политики, направленный на борьбу с бедностью в 2020 году и социальную поддержку семей, которые в этом больше всего нуждаются. 1 июля такой Закон вступил в силу — «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц».