В депутаты Одесского горсовета собрались представители 13 партий

Одесская городская избирательная комиссия завершила регистрацию партийных списков кандидатов в депутаты городского совета.

Об этом заявила секретарь комиссии Валентина Карташова.

«Это все постановления по регистрации, больше их не будет», — сказала она.

В настоящий момент для участия в выборах в горсовет зарегистрированы представители таких политических сил:

«Блок Дмитрия Голубова»;

«Всеукраинское объединение «Батьківщина»;

«Голос»;

«Доверяй делам»;

«Европейская солидарность»;

«За будущее»;

«Национальный корпус»;

«Оппозиционная платформа – За життя»;

Партия Шария;

«Перемога Пальчевского»;

«Сила и честь»;

«Свобода».

«Слуга народа»;

Морская партия Сергея Кивалова и «Блок Эдуарда Гурвица» сняты с регистрации, но пытаются в судах отстоять своё право зарегистрироваться.

Как сообщала Одесса News, в кресло мэра Одессы претендуют 29 человек: 5 человек с фамилией Филимонов, 2 Зеленских, однофамилец Саакашвили, Дарт Вейдер, Дмитрий Голубов, Максим Болдин, Мария Трунина, Сергей Кивалов, Наталья Делиева, Сергей Варламов, Евгений Червоненко, Альберт Байжанов, Эдуард Гурвиц, Николай Скорик, Пётр Обухов, Игорь Щербина, Олег Михайлик, Виктория Стоянова, Геннадий Труханов, Михаил Кузаконь, Юрий Печерский, Станислав Домбровский, Морис Ибрагим, Сергей Калинчук.