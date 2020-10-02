В Одессе за сутки заболели коронавирусом 136 жителей, умерших нет

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 2 октября в Одессе зарегистрированы 5 948 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 136 новых случаев заболевания.

По данным на 2 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 236 пациентов с COVID-19. Из них 180 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов — в тяжёлом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 5 до 16 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровел 21 житель Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2 496 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3 362 одессита.

Умерло на сегодняшний день 90 одесситов, за прошедшие сутки это число не увеличилось.

Как сообщала Одесса News, Одесса, а также Черноморск, Белгород-Днестровский и Южный, районы Ивановский, Измаильский, Татарбунарский, Кодымский, Любашевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский и Тарутинский находятся в «жёлтой» карантинной зоне.