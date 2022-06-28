Жизнь продолжается: за неделю в Одессе появился на свет 131 малыш

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появился на свет 131 малыш, в том числе одна пара близнецов.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

«Новорожденные девочки на минувшей неделе одержали количественное превосходство над мальчиками – на свет появились 67 маленьких одесситок и 64 юных одессита», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 38 малышей.

Как сообщала Одесса News , все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывать медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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