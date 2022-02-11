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  4. За сутки в Одесской области прибавилось более 4-х тысяч новых больных коронавирусом

За сутки в Одесской области прибавилось более 4-х тысяч новых больных коронавирусом

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За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 4096 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Из этого количества 2350 заболевших женщин и 1746 мужчин (в том числе 257 детей и 41 медицинский работник).

Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2416 человек).

Суточная статистика по новой административной структуре:

– новые больные:

  • Подольский район – 291
  • Раздельнянский район – 41
  • Березовский район – 140
  • Одесский район – 3143
  • Белгород-Днестровский район – 118
  • Болградский район – 9
  • Измаильский район – 354.

– летальные случаи:

  • Одесский район – 4
  • Подольский — 1
  • Раздельнянский — 1

Выздоровели 95 человек.

Как сообщала Одесса News, с14 февраля украинцы смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в Укрпочте.

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