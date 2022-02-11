За сутки в Одесской области прибавилось более 4-х тысяч новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Одесской области по данным ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины» зафиксировано 4096 новых лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19.
Из этого количества 2350 заболевших женщин и 1746 мужчин (в том числе 257 детей и 41 медицинский работник).
Отмечается, что наибольшее количество новых случаев в Одессе (2416 человек).
Суточная статистика по новой административной структуре:
– новые больные:
- Подольский район – 291
- Раздельнянский район – 41
- Березовский район – 140
- Одесский район – 3143
- Белгород-Днестровский район – 118
- Болградский район – 9
- Измаильский район – 354.
– летальные случаи:
- Одесский район – 4
- Подольский — 1
- Раздельнянский — 1
Выздоровели 95 человек.
Как сообщала Одесса News, с14 февраля украинцы смогут потратить 1 тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19 на подписку на газеты и журналы в Укрпочте.
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